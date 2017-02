Super Bowl 2017: Audi und Mercedes Benz mit dabei

Am morgigen Sonntag, dem 5. Februar 2017 geht das wohl größte Einzel-sport-Event der Welt, der Super Bowl LI zum 51. Mal über die Bühne. Wenn um 18:30 Eastern Time das Spiel zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots startet, werden weltweit über 110 Millionen Menschen sich das Spiel am TV-Bildschirm ansehen.Neben dem Sport selbst nimmt die Bedeutung der TV-Übertragung für Werbetreibende jährlich zu. So ist es kein Wunder, dass bereits über 40 Marken einen Spot angekündigt haben, darunter auch drei deutsche. Audi, Mercedes-Benz und Persil.Der deutsche Autohertseller Audi wird zum neunten Mal mit dabei sein. Der Spot "Daughters" sorgte bereits vor dem Spiel für Aufmerksamkeit. Zu sehen ist ein Vater, der seiner Tochter beim Seifenkisten-Rennen zuschaut und sich überlegt, ob sie in Welt mit Geschlechter-Gleichheit groß werden kann. Venabels Bell & Partners kreierte den 60-Sekunden-Spot, der im dritten Quarter zu sehen sein wird.