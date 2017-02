Super Bowl 2017: Proctor & Gamble bucht drei Werbe-Plätze





Febreze



tritt zum ersten Mal beim Super Bowl auf. Der 30-Sekunden-Spot "America's Halftime Bathroom Break" wird im Ende des zweiten Quarters zu sehen sein. Den Spot, den es auch in einer Lang-Version gibt, hat

Der Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble aus Cincinnati hat mit dem Aufruf für mehr Transparenz für Aufregung in der Werbe- und Agentur-Welt gesorgt. P&G hat drei Werbe-Plätze im Rahmen der Super Bowl-Übertragung gebucht: Febreze tritt zum ersten Mal beim Super Bowl auf. Der 30-Sekunden-Spot "America's Halftime Bathroom Break" wird im Ende des zweiten Quarters zu sehen sein. Den Spot, den es auch in einer Lang-Version gibt, hat Grey New York entwickelt.













Ebenfalls das erste Mal ist Procter & Gamble-Marke Mr. Clean werblich beim Super Bowl aktiv. Der Spot kommt von der Agentur Leo Burnett Toronto . Der 30-Sekunden-Spot wird im dritten Quarter zu sehen sein.Die dritte Procter & Gamble-Marke drebeim Super Bowl ist das Waschmittel Tide , das in diesem Umfeld schon zum dritten Mal auftritt. Wann der Spot zu sehen sein wird und wie lang er ist, wurde bisher nicht bekanntgegeben. Die Agentur hingegen schon: es ist die Publicis-Tochter Saatchi & Saatchi Neben Tide ist ein weiteres Waschmittel beim Super Bowl dabei: die Henkel -Marke Persil . Nach ihrem Debut in 2016 kehrt das deutsche Unternehmen jetzt mit einem Spot von TBWA in dieses "Umfeld" zurück.

