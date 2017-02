Super Bowl 2017: Anheuser-Busch in drei Minuten





Die Brauerei Anheuser-Busch ist offizieller Bier-Sponsor beim Super Bowl und mit einer Präsenz von drei Minuten wohl der Werbe-Partner mit der meisten Werbe-Zeit. Für die Brauerei ist es die 29. Teilnahme beim Super Bowl.Bereits vor dem großen Spiel war der Anheuser-Busch Super Bowl-Commercial "Born The Hard Way" für die Bier.Marke Budweiser in aller Munde. Warum? Die Agentur Anomaly zeigt in 60 Sekunden die dramatische Reise des deutschen Immigranten und Brauerei-Mitgründer Adolphus Busch nach Amerika.

















Weitere 60 Sekunden hat Anheuser-Busch für seine Biermarke Bud Light gebucht. Den dazugehörigen TV-Spot "Ghost Spuds" hat die Kreativ-Schmiede Wieden + Kennedy kreiert.Der Werbe-Rookie unter den Anheuser-Busch Bieren. Den 30 Sekunden-Spot "BUSCHHHHH" hat die Agentur Deutsch New York kreiert und schickt damit den ersten Super Bowl Werbe-Auftritt für Busch ins ennen.Weitere 30 Werbe-Sekunden "investiert" Anheuser-Busch in ihre Fitness-Linie Michelob Ultra . Agentur für den Spot ist FCB Chicago Im Super-Bowl-Segment Getränke sind noch folgende Marken Bai Brands , Coca-Cola und PepsiCo - Sponsor der Hafttime-Show mit Lady Gaga - werblich präsent:Das antioxidant Infusion-Getränk holt den Sänger Justin Timberlake als Chief Flavor Officer für seinen 30 Sekunden Spot ins Boot. Kreation kommt hier von einem In-House Team.Der Soft-Drink-Konzern Coca-Cola gab am 3. März 2017 bekannt, zwei 30 Sekunden Spot-Plätze gekauft zu haben. Von wem diese stammen oder wann die Werbung läuft, bleibt bis Sonntag ein Geheimnis.Neben der Halftime-Show wird Pepsi zusätzlich seine neue Wasser-Marke LIFEWTR bewerben.

