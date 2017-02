Super Bowl 2017: Die Foodies

Wendy's



Die Fast Food-Kette

Die Fast Food-Kette Wendy's ist ebenfalls ein Neuling unter den werblich aktiven Marken beim Super Bowl. Mit einem 30 Sekunden-Spot von der Agentur VML debütiert die die Fast Food-Kette in der ersten Hälfte des Games.





















Für den Mitbewerber KFC (Kentucky Fried Chicken) ist es auch der erste Werbe-Auftritt beim Super Bowl. Die Fast FoodKette startet mit einem 15 SekundenSpot von Wieden + Kennedy im vierten Quarter. Avocados from Mexico haben sich mit der Restaurant-Kette Chipotle Mexican Grill zusammen getan. Entstanden ist "Cad Crusher" - ein 30 Sekunden Spot, den die Omnicom -Tochter GSD&M konzipiert hat und der in der ersten Hälfte des Spiels zum Einsatz kommen wird.Die Keks-Marke King's Hawaiian ist zum ersten Mal mit einem 30 Sekunden-Spot beim Super Bowl dabei. Der Spot "False Cabinet" von Levit Agency wird im 4. Quarter laufen.Der Schokoladen-Riegel bekommt "Unterstützung" von Adam Driver (Star Wars) in seinem 30 Sekunden-Spot von BBDO . Für die Mars-Mare ist es die vierte Super Bowl-Teilnahme.ist ebenfalls eine Marke aus dem hause Mars. Mit "Romance" tritt Skittels zum dritten Mal beim Super Bowl auf. Der Spot, der im ersten Quarter zu sehen ist, wurde von der Agentur adam&eveDDB kreiert.Die Wonderful Agency, die In-House Agentur von The Wonderful Company , geht mit gleich zwei Arbeiten an den Start.sind zum dritten Mal dabei. Im Super Bowl LI zeigen sie sich im vierten Quarter mit einem 15-Sekunden-Spot. Undebenfalls ein 15-Sekunden-Spot im dritten Quarter.

zurück

( ) 04.02.2017

Druckansicht

Artikel empfehlen