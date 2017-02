Super Bowl 2017: Technik-Akteure - von Intel bis Netflix

Mit dem Quarterback der Patrios Tom Brady war

Mit dem Quarterback der Patrios Tom Brady war Intel die erste Marke, die einen Teaser für ihre Super Bowl Werbung veröffentlichte. Der 30-Sekunden-Spot von der Dentsu-Aegis-Tochter McGarryBowen wird zwischen dem ersten und zweiten Quarter zu sehen sein. Für Elektro-Konzern ist es der vierte Super Bowl-Auftritt.

























Viele Unternehmen halten ihren Spot bis zum Spiel geheim - so auch Paramount . Bekannt ist nur, dass es mehrere Spots für die Vermarktung von "Baywatch" und "Transformers: The Last Knight" gegeben wird. Produzierte wurde In-House.Das Fernseh-Network Hulu zeigt seinen Super-Bowl-Spot im zweiten Quarter. Beworben wird die hauseigene Serie "The Handmaid's Tale" via 30-Sekunden-Spot. Kreiert wurde ebenfalls In-House. Netflix bringt ebenfalls einen Teaser-Spot zum Super Bowl. Die In-House Produktion für die zweite Staffel "Stranger Things" ist das Netflix-Debüt beim großen "Spiel".Die Spiel-Konsolen-Marke Nintendo wirbt ebenfalls erstmals zum Super Bowl. Mit einem 30-Sekunden-Spot im vierten Quarter legen sie ihr Debüt hin und werben für Nintendo Switch.Das Handy-Spiel Mobile Strike kommt zurück zum Super Bowl. Die Arbeit stammt von 215McCann und markiert die zweite Teilnahme.Das Mobile Videospiel Unternehmen Top Games debütiert mit einem 30 Sekunden Spot im dritten Quarter. Die arbeit stammt von der Agentur Butler, Shine, Stern & Partners Bleiben wir beim Mobile-Sektor. Die amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile ist zum vierten Mal beim Super Bowl dabei. Mit einem 60-Sekunden-Spot im ersten Quarter sucht Justin Bieber den besten Touchdown-Dance. Kreiert hat diesen Spot die Agentur Publicis Toronto Der Mobilfunk Anbieter Sprint kommt mit einem 30 Sekunden Spot zurück zum Super Bowl. Bei ihrem ersten Auftritt 2015 "entschuldigte" sich Sprint für die Telefon-Mitbewerber Verizon und AT&T. Für 2017 nimmt Droga5 nur Verizon aufs Korn.Der Suchmaschinen-Gigant Google wirbt zum zweiten Mal beim Super Bowl. In em 30-Sekunden-Spot wird Google für seinen Sprach-Assistenten Google Home aktiv. Welche Agentur hinter dem Spt steckt, ist nicht bekannt. Squarespace , das Content-Management-System für Websites, spielt sich bereits vor dem Spiel in die sozialen Netzwerke. Mit einem 60-Sekunden-Pre-Game-Spot und einem 30-Sekunden-In-Game Spot zeigt die Agentur JohnXHannes den bekannten Schauspieler und Film-Produzenten John Malkovich.

