Super Bowl 2017: Rookies - Spots von Super-Bowl-Neulingen

Ein besonderes Augenmerk wird bei Super-Bowl-TV-Event den Werbungtreibenden zuteil, die sich erstmals mit einem Spot gegenüber der weltweiten TV-Community präsentieren. Diese Spots - auch Rookies genannt - stehen nachfolgend im Mittelpunkt: Tiffany & Co



Der Schmuck-Hersteller Tiffany & Co ist einer der Neulinge unter den diesjährigen Super-Bowl-Advertiser. Mit einem 60-Sekunden-Spot wird Tiffany regional in 10 Märkten auftreten. Prodziert wurde der Spot von einem In-House-Team.



It's A 10 Haircare



It's A 10 Haircare ist ebenfalls ein Rookie beim Super Bowl 2017 und wird mit einem 30-Sekunden-Spot starten. Diese Arbeit von der Agentur Havas Edge and Hungry Man Production wird im dritten Quarter zu sehen sein.



84 Lumber



Der amerikanische Holz-Lieferant 84 Lumber geht mit gleich einem 90-Sekunden -Spot vor der Halbzeit ins Rennen. Dieser Debüt-Spot stammt von Brunner, einer Agentur mit Sitz in Pittsburgh.

























Der Sportnahrungs-Hersteller GNC hatte im Dezember 2016 bekannt gegeben, erstmals werblich beim Super Bowl dabei zu sein. Geplant war eigentlich ein 30-Sekunden-Spot im ersten Quarter, doch der Sender FOX lehnte den Werbe-Spot ab. Grund hierfür waren von der NFL verbotenene Substanzen in weniger als drei Prozent der GNC-Produkte. Produziert wurde der GNC-Spot die Agentur Bullish Die Agentur Bullish bekommt trotzdem noch zu ihren richtigen Super-Bowl-Auftritt. Mit einem 30-Sekunden-Spot für Go Daddy , der in der ersten Hälfte des Spiels zu sehen sein wird.Auch die NFL nutzt die Werbe-Chancen beim Super Bowl. Grey New York produzierte einen 30 sekündigen Werbe-Spot, der im dritten Quarter zu sehen ist.Die Steuer-Erklärung ist für die Amerikaner üblicherweise im April eines jeden Jahres fällig. Die Tax-Software TurboTax erinnert sie mit einem Schüttelreim daran. Wieden + Kennedy Portland hat einen 45 Sekunden Spot entwickelt, der den vierten Auftritt für TurboTax markiert.Auch H&R Block lässt sich die Gegelegenheit nicht entgehen und erinnert die Amis an den 15. April 2017. Zusammen mit IBM haben sie einen 60 Sekunden Auftritt. Produziert hat diesen Auftritt die Publicis-Tochter Fallon Die DIY Website Company wix.com kehrt zum dritten Mal zurück zum Super Bowl. Mit einem 30-Sekunden-Spot im vierten Quarter. Produziert wurde dieser Spot von einem In-House-Team.

05.02.2017

