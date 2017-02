%%%Mey und JvM/Neckar setzen sich für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Handeln ein%%%



Mey redet mit Hilfe von Jung von Matt Konsumenten ins Gewissen (Foto: Mey)

Nachdem die Stuttgarter Agentur Jung von Matt/Neckar im vergangenen Jahr für den langjährigen Kunden Mey den neuen Claim 'Don't go with less' lancierte, geht nun unter dem gleichen Grundsatz eine neue Kampagne an den Start. Mit der spring/summer 2017-Saisonkommunikation soll mittels PoS-, Print-, Online- und Social Media-Maßnahmen aufgezeigt werden, wofür der Unterwäschehändler aus dem schwäbischen Albstadt nach eigenen Angaben steht: "Innovationsgeist, viel Erfahrung und eine klare Haltung".

Die Kampagne umfasst drei Motive, die auf nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Handeln aufmerksam machen sollen. Mit 'Fashion ohne Victims' setzt Mey beispielsweise das Statement, dass es in Zeiten des Massenkonsums nicht nur auf das Endprodukt, sondern auch auf die Wertschöpfungskette und Herstellung ankommt. Die beiden weiteren Motive 'Haben Ihre Shorts' und 'Fast Food' schlagen in eine ähnliche Kerbe und befassen sich mit nachhaltigem Konsum beziehungsweise dem Qualitäts-Anspruch von Kleidung.

Mey und Jung von Matt arbeiten bereits seit rund 20 Jahren zusammen. 2011 stellte sich der Agenturgründer Jean-Remy von Matt als Testimonial für die Bodywear-Marke zur Verfügung.