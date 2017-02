%%%brandtouch bringt freenet TV und DVB-T2 HD zur Abschaltung von DVB-T in Position%%%



Der 'freenet TV Presenter' rettet zwei Fußball-Fans vor der Antennen TV-Abschaltung (Foto: Screenshot YouTube/freenet TV)

Mit der Botschaft 'bestes Fernsehen aller Zeiten' startet die Kampagne für freenet TV. Via TV-, Print-, Radio-, Online-, Social Media-, Out-of-Home- sowie PoS-Maßnahmen wird das neue HD-Fernsehangebot auf dem deutschen Markt inszeniert. Dabei kommt erstmals der 'freenet TV Presenter' zum Einsatz. Er informiert die Kunden kanalübergreifend über die Abschaltung des alten und die Vorzüge des neuen Antennenfernsehens. Für Strategie und Umsetzung der Kampagne, die bis zum Umstieg von DVB-T auf DVB-T2 HD am 29. März 2017 laufen wird, arbeitet der freenet TV-Plattformbetreiber Media Broadcast mit der Hamburger Leitagentur brandtouch zusammen.

"Mit unserem dritten Kampagnenflight und den zahlreichen begleitenden Kommunikationsmaßnahmen gehen wir offensiv in die Kundenansprache und setzen den Fokus auf die zahlreichen Benefits sowie die umfassende Programmvielfalt von freenet TV", sagt Beate Hasenzahl, Head of Marketing für freenet TV bei Media Broadcast. "Dafür setzen wir über alle Kanäle hinweg erstmals unseren sympathischen Presenter ein, dessen Begeisterung für das Produkt schnell auf die Kunden übertragen wird."

Im TV-Spot sind zwei Fußball-Fans vor dem Fernseher zu sehen. Mitten im Fußballspiel ist das TV-Bild weg und der 'freenet TV Presenter' im giftgrünen Anzug zeigt auf, wie die Abschaltung von DVB-T gelöst werden kann. Mit diesem Clip knüpft freenet TV an die vergangene Kampagne 'Ihr TV-Bild ist bald weg' an und setzt freenet TV mit einem Augenzwinkern in Szene. Den Film drehte der Regisseur Andreas Hoffmann. Die Produktion lag bei MillerTime production. Die Musik steuerten Ahoi Music, Tommy Peters und Malte Pittner bei.