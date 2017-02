%%%Martin Schmid: "Der Markt hat sich im Bereich des Bewegtbildes radikal geändert"%%%

Bei vielen Junioren-Werbefilmpreisen räumen die Studierenden der Filmakademie Baden-Württemberg die Awards ab. Absolventen finden dadurch bereits vor ihrem Studienende einen Job. Professor Martin Schmid erklärt, was die jungen Talente besonders und attraktiv macht.

new business: In der Kreativbranche herrscht auch im Bereich Werbefilm reger Wettbewerb um den Nachwuchs. Wie ist es um die Jobchancen der Absolventen bestellt?

Martin Schmid: Die Absolventen der Filmakademie in Ludwigsburg gehören zu den begehrtesten Nachwuchstalenten in Deutschland und inzwischen auch im Ausland. Meist sind sie bereits vor Abschluss ihres Studiums bei den besten Produktionen und Agenten unter Exklusivvertrag. Wir fördern im letzten Studienjahr alles, was dem Studenten hilft, sich im Markt zu etablieren und einen nahtlosen Übergang in die Branche zu schaffen. Dies gelingt in den meisten Fällen, da die Studenten frühzeitig den Kontakt in die Branche suchen und sich Unterstützung für ihre Diplomprojekte sichern. Im Prinzip kommen alle unter. Der Markt hat sich im Bereich des Bewegtbildes so radikal geändert, dass jeder Topf seinen Deckel findet.

nb: Was genau hat sich verändert?

Schmid: Während noch vor wenigen Jahren der klassische Werbefilm das Maß aller Dinge war, ist das Feld viel breiter geworden. Kommunikation findet in einer Vielzahl von Medien und Formaten statt, sodass für jeden etwas dabei ist. Wir haben hier Studenten, die sich mit interaktiven Game-Entwicklungen beschäftigen und andere, die sich auf die klassischen Disziplinen eingenordet haben. Und weitere, die einfach mal den Sprung in den Spielfilm gemacht haben. Manche sind inzwischen sogar zu Ghostwritern für Regie-Interpretationen geworden, schreiben also unter Pseudonym ganze Filmideen für bekannte Regisseure, die diese dann wieder unter ihrem Namen vermarkten.

