Coca-Cola und Plantage starten 'das große Flaschenüberraschen'



Coca-Cola geht mit dem "Flaschenüberraschen" auf Ostern zu (Foto: Coca-Cola)

Der US-amerikanische Softdrink-Konzern Coca-Cola mit hiesigem Sitz in Berlin startet in diesem Jahr erstmals eine sortimentsübergreifende Promotion. 'Das große Flaschenüberraschen' läuft von KW 7 bis KW 15. Bei der Kommunikation kommen ein TV-Spot sowie Out-of-Home-, PoS-, PR- und Social Media-Maßnahmen zum Einsatz. Bei der Kreation war die ortsansässige Agentur Plantage an Bord. Die Digital-Aufgaben liegen bei Scholz & Volkmer, Wiesbaden. Die Schaltung übernimmt MediaCom, Düsseldorf, und um PR sowie Social Media kümmert sich fischerAppelt, relations aus Hamburg.

Im Rahmen von 'Das große Flaschenüberraschen' erhalten Konsumenten von KW 7 bis KW 15 mit dem Kauf einer Aktionspackung deutschlandweit in allen teilnehmenden Märkten die Chance, verschiedene Überraschungen zu erhalten. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist mittels Codes in den Flaschendecken von Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar und Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Mezzo Mix (jeweils in der zuckerhaltigen und der zuckerfreien Zero Variante), ViO (Still und Medium), ViO BiO LiMO, Lift Apfelschorle, Nestea und Powerade möglich.

Planatge Berlin, 2002 gegründet, ist seit 2010 Teil der Agenturgruppe Aperto. Zu den vergangenen größeren Werbeaufschlägen für Coca-Cola Deutschland der Agentur zählt unter anderem die WM-Kampagne 2014. Für den Ableger Coca-Cola Zero fungiert der Dienstleister als Stammagentur. Weitere Kunden sind unter anderem topbonus, das Vielfliegerprogramm von airberlin, Media-Saturn Deutschland und GFK Entertainment.