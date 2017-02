%%%BBDO schafft mit 107 Mio. Euro erstmals ein Ebit in dreistelliger Millionenhöhe%%%

Die BBDO Group Germany, Düsseldorf, meldet ein "Rekordjahr" 2016. Demnach weist die Gruppe mit 107 Millionen Euro einen Vorsteuergewinn (Ebit) in erstmals dreistelliger Millionenhöhe aus. Als Vergleichsgröße nennt das Network den Vorsteuergewinn von 2014: er belief sich auf 92 Millionen Euro. Der Umsatz von BBDO sei gestiegen – die Höhe darf wegen SOXX nicht genannt werden. 2015 belief er sich auf 541 Millionen Euro. In puncto Mitarbeiter hat die Gruppe Ende 2016 "mehr als 8.500 Mitarbeiter" beschäftigt, im In- und Ausland.

Angetrieben von der Expansion wurden weitere Agenturstandorte in Berlin – unter der Marke Interone – und Hamburg – unter der Marke BBDO – etabliert. Bei BBDO Hamburg beispielsweise arbeiten 20 Mitarbeiter für smart (Literatur, CRM) und für die Baumarktkette Hellweg. Noch ist BBDO in Hamburg bei BBDO Berlin aufgehängt, mittelfristig soll dies aber ein Büro werden mit eigenem Standortleiter. Frank Lotze, CEO der BBDO Group Germany: "Wir blicken auf ein besonders gutes Jahr zurück. Unsere Gruppe hat erneut zahlreiche substanzielle Erfolge erzielen können, sowohl geschäftlich als auch kreativ."

Das Neugeschäft aus dem Jahr 2015 sei 2016 noch einmal deutlich gewachsen. Die Gruppe konnte mit ihren strategischen Ansätzen, zu denen auch maßgeschneiderte, agenturübergreifende Teams gehören, zahlreiche neue Kunden für sich gewinnen – wie etwa die Deutsche Bahn, Generali, Douglas, Lidl, Manufactum, HypoVereinsbank, Base, Lafarge Holcim oder Hilti. Interone gelang es, mit der Entwicklung und Betreuung der weltweiten digitalen BMW-Plattform "eine der größten Ausschreibungen des Jahres 2016 im deutschen Markt" für sich zu entscheiden.

Insgesamt umfasst das Neugeschäft des vergangenen Jahres im Agenturbereich ein Volumen von rund 30 Millionen Euro – kein Wunder also, dass diese Redaktion Lotze und seinen Kreativpartner, den CCO der BBDO Group Germany Wolfgang Schneider, zu den 'new business Köpfen 2016' kürte (hier mehr)

Das Geschäft mit den Bestandskunden legte ebenfalls zu. Für Unternehmen wie smart, Dr. Oetker, SAP, Postbank, Imperial Brands oder Mars/Wrigley verantwortet die BBDO Gruppe umfassende, nationale wie internationale Kampagnen.

Zu Deutschlands größter Agentur- und Kommunikationsgruppe gehören elf Marken, darunter auch Sellbytel (Outsourcing von Sales- und Support-Services, Callcenter).