%%%Grayling baut Consumer Marketing aus %%%

Grayling Deutschland, Frankfurt, verstärkt sein Consumer Marketing-Team auf personeller Ebene. Mit fünf Neuzugängen wächst diese Unit auf insgesamt 16 Mitarbeiter.

Susanne Ayen übernimmt als Associate Director Food & Beverages die Leitung nationaler und internationaler Kunden darunter Maggi und OpenTable. Außerdem zeichnet sie für die Entwicklung von Kampagnen und Neugeschäftsaktivitäten verantwortlich. Ihr Fokus liegt dabei auf strategischer Konzeptionierung, Storytelling und digitaler Zielgruppen-Ansprache. Bevor die 34-Jährige zur PR-Agentur Grayling wechselte, war sie als PR-Beraterin mit Fokus auf Healthcare & Nutrition in Agenturen wie MSL Germany und der mfk corporate publishing GmbH tätig. Zuletzt war Ayen bei IMS Health für Online Marketing & Communications zuständig und steuerte neben der Corporate Website und den Social Media-Kanälen bereichsübergreifende Kampagnen.

Weitere Unterstützung erhält das Food-Team von Julia Kani als Senior Account Manager und Kirstin Kreyscher in der Funktion als Account Executive. Beide sind sowohl für die strategische Planung als auch Umsetzung von Kommunikationskonzepten zuständig. Die 32-jährige Kani wechselt aus London zu Grayling. Als Beraterin unterstützte sie dort den Aufbau der Deutschland-Dependance einer britischen Agentur und betreute Kunden für den deutschen Markt. Kreyscher, 30, arbeitete u.a. in Sydney und London im Bereich FMCG, Corporate, Science & Tech für verschiedene Kommunikationsagenturen, Unternehmen und Verlage.

Für das Beauty & Lifestyle- sowie das Travel & Tourism-Team holte Grayling Natascha Ludwig, Account Manager, und Iryna Scharf, Account Executive, an Bord. Sie betreuen Kunden wie Coty, Leti, Skoda und das Reiseland Kroatien. Ludwig, 30, ist seit über acht Jahren in der Brand- & Product Communication aktiv und arbeitete zuletzt für eine PR-Netzwerkagentur. Scharf, 30, kommt ebenfalls von einer PR-Netzwerkagentur zu Grayling. Ihre Expertise liegt neben FMCG- in der Travel & Tourism-Communication.

Die Grayling Gruppe, Teil der PR-Holding Huntsworth PLC, beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und hat weltweit mehr als 50 Büros. In Deutschland ist der Dienstleister an den Standorten Frankfurt, Hamburg und München vertreten. Hierzulande wird die Agentur von CEO Frank Schönrock geführt.