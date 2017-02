%%%Sparkasse und JvM treiben mit Bot Schulden ein%%%



Mit einem 130-kg-Mann bewirbt die Sparkasse ihr neues App-Feature Kwitt (Foto:JvM)

Die App der Sparkasse hat mit Kwitt ein neues Feature bekommen, das in einer Mobile-Kampagne von Jung von Matt/Spree beworben wird. Mit Kwitt lassen sich Geldbeträge von Handy zu Handy senden, bis 30 Euro auch ohne TAN. Notwendig ist dafür die Mobilfunknummer des Zahlungsempfängers. Im Mittelpunkt neu gestarteten Mobile-Kampagne steht ein muskelbepackter Koloss. User können mit ihm per Facebook-Messenger-Bot in Kontakt treten, seine Dienste buchen und ein personalisiertes Videos erstellen sowie teilen.

Der Muskelberg erinnert beispielsweise einen Freund lautstark an offene Schulden und bricht dafür auch schon einmal durch Wände. Wer einen Kumpel einfach nur vermisst, kann den Koloss auch losschicken und ihn die Einladung zu einem gemeinsamen Abend überbringen lassen. Und wer schon immer mal einen 130-kg-Mann beim Tanzen mit Hut sehen wollte, lädt mit ihm einfach Freunde zu einer Party ein.

"Die Lebenswelt unserer Zielgruppe ist von technischen Neuheiten und Freude am Entertainment im klassischen Sinne geprägt", sagt Silke Lehm, Leiterin Marketing-Kommunikation beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. (DSGV). "Und die Kampagne schafft es, Storytelling mit neuen technischen Möglichkeiten zu verbinden", ergänzt Till Eckel, Geschäftsführer Kreation bei JvM/Spree.

Die Kampagne startet Anfang Februar mit einem 50-sekündigen Webfilm und verschiedenen Facebook- und Online-Formaten, die User zum Messenger-Bot führen und zur Kampagnenseite verlinken, auf der auch das App-Feature heruntergeladen werden kann. Im Sommer ist der Koloss dann im Kino, im TV-Werbeblock und in verschiedenen

Printmedien zu bestaunen.

Verantwortlich für das Bewegtbild ist jemand, der für große Bilder bekannt ist: Hollywood-Regisseur Harald Zwart (Markenfilm Berlin).