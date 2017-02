%%%Cannes Lions-Eigener übernimmt MediaLink Consulting%%%

Michael Kassan, Inhaber und Gründer der 2003 gegründeten Media-Consulting-Agentur MediaLink, hat seine Company an Ascential, die Mutter des Werbe-Festival-Veranstalters der Cannes Lions, für 193 Millionen Euro verkauft.



MediaLink ist mit vier Büros und über 120 Beschäftigten in den USA aktiv. MediaLink bietet Beratung in den Branchen Media, Marketing, Werbung und Technologie an. Seit 2011 arbeitet die Consulting-Company mit den Cannes Lions zusammen. Kassan bleibt Chairman und CEO und wird künftig eng mit Ascential-CEO Duncan Painter zusammen arbeiten.



Nach der Übernahme durch Ascential plant Kassan innerhalb der nächsten Wochen im Rahmen der globalen Expansion die Eröffnung von Niederlassungen in London und in Hong Kong.