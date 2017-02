%%%L'Oreal will sich von The Body Shop trennen %%%

Laut einem Bericht der Financial Times will der französische Kosmetik-Konzern L'Oreal die Marke The Body Shop für eine Millarde Euro verkaufen. Diese Überlegungen gehen einher mit den rückläufigen Umsätzen von The Body Shop. Die Naturkosmetik-Marke, die mit 3000 Läden in 66 Ländern präsent ist, soll im ersten Halbjahr 2016 einen Umsatz-Verlust in Höhe von 0,6 Prozent gehabt haben. L'Oreal hatte The Body Shop vor elf Jahren für 763,9 Millionen Euro übernommen.