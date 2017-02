%%%Lufthansa und Kolle Rebbe schicken Passanten per Live-Stream um die Welt%%%

Die Lufthansa mit Hauptsitz in Köln bringt mit dem digitalen "ReiseKiosk" Passanten per Live-Stream in die weite Welt. Mit dieser Out-of-Home-Installation setzt die Hamburger Leadagentur Kolle Rebbe ihre 'Nonstop You'-Kampagne für die Airline fort.

Der ReiseKiosk verbindet Passanten mit Kiosk-Verkäufern aus den USA (New York und Miami) und Asien (Hongkong und Tokio) über eine Technik, wie sie auch in Videokonferenz-Systemen genutzt wird. Sie werden von den Verkäufern in typische Urlaubs-Dialoge verwickelt und können z.B. über das deutsche Wetter lästern. Ein besonderer Clou sind die kuriosen, landestypischen Produkte, die von den Passanten ausgewählt werden können und die in Echtzeit über einen Auswurfschacht vom Kiosk umsonst ausgegeben werden. Möglich macht das ein im ReiseKiosk verbauter Snackautomat, den die Verkäufer per Fernauslösung bedienen.

"So geben wir den Menschen einen Vorgeschmack auf Asien und Amerika. Und entführen sie einen Moment ans andere Ende der Welt. Für uns ein innovativer Weg, die Reiselust der Menschen zu steigern", sagt Benita Struve, Leiterin Marketing Kommunikation bei Lufthansa.

Die Live-Aktion ist aktuell im Kö-Bogen in Düsseldorf zu bestaunen. Sie wird im Aktionszeitraum mit regional ausgesteuerten Funkspots, Social Media-Filmen und einem mobile Ad-Kompass beworben. Der ReiseKiosk wird künftig an weiteren Drehkreuzen der Lufthansa und zu speziellen Events wie der ITB zum Einsatz kommen.



Verantwortlich bei Kolle Rebbe ist ein Team um die Geschäftsführer Fabian Frese (Kreation), Andreas Winter-Buerke (Beratung) und Ralph Poser (Strategie).