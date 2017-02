%%%Lavazza Kaffee und Young & Rubicam verbinden Menschen international %%%



Mit einer "Ode an den Kaffee" ist Lavazza in den TV-Werbeblöcken zu sehen (Foto: Lavazza)

Im Rahmen einer neuen internationalen Kampagne unter dem Motto 'Lavazza verbindet Menschen seit 1895' will sich der italienische Kaffeeveredler Lavazza in Turin als soziales Netzwerk positionieren. Die TV-, Online- und Social Media-Maßnahmen gestaltete die Mailänder Agentur Young & Rubicam. In Deutschland sind erste Ergebnisse bereits zu sehen. Der Roll-out in weiteren Ländern folgt im Laufe des Jahres. Die Adaption für die jeweiligen Regionen übernehmen die Young & Rubicam Agenturen vor Ort.

"Die neue, internationale Werbekampagne ist eine Ode an den Kaffee und stellt seine soziale Bedeutung in den Mittelpunkt", erklärt Carlo Colpo, Head of Advertising & Media, bei Lavazza. "Mit der 'Lavazza verbindet Menschen seit 1895'-Kampagne erzählen wir die Geschichte von 20 Milliarden Tassen Lavazza Kaffee, die jährlich weltweit konsumiert werden und Beziehungen zwischen Menschen schaffen. Man kann behaupten, dass Lavazza Kaffee das wahre Netzwerk ist – und das seit 1895."

Der neue Werbespot basiert auf dem Kulthit 'My Girl'. Die Regie führten die argentinischen Filmemacher Augusto Gimenez Zapiola und Martín Romanella. Der Clip ist in 15-, 20- und 30-sekündigen Ausstrahlungsformaten sowie als komplettes 80-Sekunden-Video für die sozialen Medien verfügbar. Die Schaltung übernimmt hierzulande MEC.

Young & Rubicam entwickelte mit 'Lavazza verbindet Menschen seit 1895' das Konzept der Kampagne 'There's More to Taste' aus dem Jahre 2015 nun weiter. Seinerzeit standen die Entdeckungsreisen von Unternehmensgründer Luigi Lavazza in die Heimatländer des Kaffees im Mittelpunkt. Im Gegensatz dazu wird in der aktuellen Kampagne nicht das Unternehmen und seine führenden Köpfe, sondern der Konsument in den Fokus gerückt. Die Agentur zeichnet seit 2014 als internationale Stammagentur bei dem Kaffeeveredler. Bei der Betreuung des Kunden sind neben Young & Rubicam Italien sind auch die Büros in den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Russland, Brasilien, Australien und Deutschland mit im Boot. Im Heimatmarkt Italien ist allerdings Armando Testa Group die Leitagentur.