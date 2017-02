%%%Opel und MRM McCann laufen bei 'Germany´s next Topmodel' auf%%%



Opel bewirbt seine Adam-Modell mit Influencern im Umfeld von 'Germany's Next Topmodel' (Foto: McCann)

Der Rüsselsheimer Autobauer Opel lanciert eine Sponsoring-Kampagne für 'Germany´s next Topmodel' 2017. Die Gestaltung der TV-, Digital- und Online-Maßnahmen übernahm die Frankfurter Agentur MRM McCann. Zum Einsatz kommen außerdem Influencer und eine Microsite.

"'Germany’s next Topmodel' steht für Chic, Individualität und Lifestyle – genau wie der Opel Adam. Passend dazu startet schon heute unsere Digital-Kampagne. Unter dem Motto 'Be You. Be Adam' sind wir nicht nur ganz nah an der jungen Zielgruppe, wir laden diese auch ein, ihren persönlichen ‚automobilen Style‘ zu finden und so Teil der Adam-Community zu werden", beschreibt Christian Löer, Marketingdirektor Opel Deutschland, die Zusammenarbeit mit 'Germany’s next Topmodel'.

"Gemeinsam mit Opel haben wir uns ganz bewusst für Micro-Influencer entschieden und spielen zielgruppenaffine Inhalte in einem umfangreichen Kommunikationskonzept aus. Dabei dient unsere Microsite als Main-Hub, auf dem wir jeder Zielgruppe gerecht werden", ergänzt Sebastian Perschke, Client Service Director, MRM McCann.

Im Rahmen der Kampagne spielt Opel mit der Vielfalt der Top Model-Anwärterinnen und den Fans der Castingshow auf ProSieben. Mit Hilfe eines Typtestes können Interessierte ihren persönlichen Adam-Typ herausfinden – parallel dazu werden sechs Influencer, die einen jeweils eigenen Style repräsentieren, vorgestellt. Die Influencer Mady Mattheus (Be Sporty), Nives Arrigoni (Be Funky), Doreen Knopf (Be Chic), Sophia Faßnacht (Be Trendy), Olga Marie Klegrewe (Be Bold) und Josefine Kidon-Selzer (Be Wild) stehen für sechs Looks und repräsentieren sechs Adam-Modelle (Slam, Jam, Glam, GNTM, Rocks, S).

Im Digital-Bereich ist ein Mix aus interaktiven Online-Werbemitteln vorgesehen. Die Microsite bietet neben redaktionellem Content der Influencer zudem den Typtest an. Die Kampagne wird zusätzlich durch integrierte Banner auf den 'Germany´s next Topmodel'-Präsenzen bei ProSieben unterstützt. Zudem schaltet Opel Tag-Ons während der kompletten Staffel.

Opel stellte im vergangenen Jahr sein komplettes Agenturmodell auf den Prüfstand. Als Sieger ging ein Agentur-Duo hervor: Heimat und Scholz & Friends, bisher Stammagentur, werden künftig für den Autobauer aktiv. In dem neuen Modell gibt es auch das sogenannte Challenger-Prinzip, mit dem die neuen Agenturen herausgefordert werden sollen. Zu den Challenger-Agenturen zählt auch MRM McCann, die neben dem jüngsten Aufschlag auch kürzlich einen Chatbot für Opel entwickelte.