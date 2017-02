%%%Studie: 67% der Markeninhalte sind nicht relevant%%%



Dieses Jahr wird das globale Top 10 Ranking erstmals von Internetmarken angeführt (Foto: Havas)

Die Menschen bleiben Marken gegenüber skeptisch. Laut der globalen Studie Meaningful Brands der Havas Group in Frankfurt erwarten 75% von Marken, dass sie einen größeren Beitrag zu unserem Wohlbefinden und unserer Lebensqualität leisten, aber nur 40% glauben, dass Marken dies auch wirklich umsetzen. Darüber hinaus zeigt die Untersuchung, dass es Menschen egal wäre, wenn 74% der Marken einfach verschwinden würden.

Die globalen Top Ten Performer der Meaningful Brands 2017 sind: Google, Paypal, WhatsApp, YouTube, Samsung, Mercedes Benz, Nivea, Microsoft, Ikea und Lego. Über die letzten zehn Jahre waren es Technologiemarken, die das Ranking angeführt haben. Dieses Jahr wird das Top 10 Ranking erstmals von Internetmarken angeführt, welche somit Samsung von der Pole Position (2015) auf Platz 5 verdrängen.

In Deutschland bilden DM, Mercedes, Audi, Lufthansa, BMW, Lego, Amazon, Samsung, WhatsApp, Ravensburger, Aldi, Lidl, Nivea, Ebay und Ratiopharm die Top15. Mit 10 Marken in den Top 15 schneiden die Marken aus Deutschland sehr gut ab.

Die Studie untersucht neben den funktionalen Benefits auch die persönlichen Benefits und die gesellschaftlichen Benefits der untersuchten Marken. Für jede Marke wird der Beitrag auf 13 unterschiedliche Aspekte untersucht und daraus ein übergreifender Meaningful Brands Index gebildet. Weltweit wurde die Studie in 33 Ländern durchgeführt und es wurden insgesamt 300.000 Menschen in 15 Branchen zu 1.500 Marken befragt. In Deutschland wurden 50.000 Interviews geführt und 124 Marken in 11 Branchen untersucht und bewertet.

Ein weiteres erschreckendes Ergebnis: Inhalte, die von Marken produziert werden, performen so schlecht, dass sie kaum Bedeutung für das Leben von Menschen haben. Dieses Jahr deckt die Meaningful Brands Studie auf, dass die Mehrheit der Menschen, ganze 84%, erwarten, dass Marken Content produzieren. Sie geben ebenso an, dass ca. 60% des gesamten produzierten Markencontents schlecht sowie irrelevant sind, da sie die Botschaft nicht richtig vermitteln. Nur 40% der globalen Top 1.400 Marken kreieren Content, der die Bedürfnisse befriedigt.

In Deutschland liegt der Wert sogar noch höher, hier werden 67% des von Marken produzierten Contents als irrelevant bewertet.

Meaningful Brands ist eine globale Studie der Havas Group, die den Einfluss von Marken auf die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen untersucht. In diesem Jahr bringt Meaningful Brands erstmal neue Daten im Bereich Content hervor und zeigt, welche Inhalte die Menschen von den Marken erwarten und welchen positiven Einfluss guter Content auf die Wahrnehmung der Marken hat. Die Rolle von Content wird dazu in die 6 Bereichen Inspiration, Unterhaltung, Bildung, Information, Hilfe und Belohnung unterteilt.