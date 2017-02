%%%AKQA künftig auch in Australien, Neuseeland und Singapur vertreten%%%

Das WPP-Netz AKQA meldet, dass es durch eine "strategische Partnerschaft" mit der Kreativagentur DT künftig auch in Australien, Neuseeland und Singapur vertreten ist. 2016 habe DT mit einem zweistelligen Wachstum das erfolgreichste Jahr seit der Gründung der Agentur im Jahr 1996 gehabt. Zu DTs Kunden gehören Bunnings, Optus, Bupa und Tourism Australia.

Der Name DT bleibe zunächst bestehen, langfristig werde DT zu AKQA umfirmieren. In den vergangenen 18 Monaten hat AKQA durch die Eröffnung von Niederlassungen in mehreren Ländern weltweit – u.a. in Brasilien, Großbritannien, Italien und Schweden – mehr als 300 neue Mitarbeiter eingestellt. Gemeinsam mit den 220-DT-Beschäftigten in Sydney, Melbourne, Auckland und Singapur wird AKQA fortan mehr als 2.000 Mitarbeiter in 21 Büros in den USA, Europa, Asien und "Australasien" beschäftigen.

Ajaz Ahmed, CEO von AKQA: "In unserer heutigen, digitalisierten Welt steht AKQA für ein wohldurchdachtes und intelligentes Markenerlebnis an allen Schnittstellen. Mit ihren hochtalentierten Mitarbeitern und ihrer Erfolgsbilanz wird DT die weltweite AKQA-Community stärken. Diese Partnerschaft bringt uns auch einen entscheidenden Schritt weiter in unserem gemeinsamen Ziel mit progressiven Kunden eine bessere Zukunft zu gestalten.“ DT-CEO Brian Vella wird die Agentur weiterhin leiten und gleichzeitig das Führungsteam von AKQA verstärken.

Zu den jüngsten Projekten von AKQA gehören die Tierdokumentarfilm-App Story of Life für den britischen Sender BBC Earth sowie The Snow Fox, die weltweit erste Vorlesegeschichte, die per Spracherkennung animiert wird. Hierzulande ist die Agentur in Berlin ansässig.