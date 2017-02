%%%Milka erinnert europaweit an erste Geschmackserlebnisse %%%

Der US-Konzern Mondelez setzt seine Schokoladen Marke Milka über "First Tastes" in Szene. In der Digital-Kampagne, die von der französischen Agentur Buzzman kreiert wurde, geht es um die Erinnerungen der Konsumenten an "erste Geschmacks-Erlebnisse wie etwa der erste Biss in eine Zitrone oder das Probieren von saurem Brause-Pulver.

In dem Digital-Spot werden Kinder und Erwachsene gezeigt, wie sie das erste Mal bestimmte Lebensmittel probieren und wie sie daraufhin reagieren bzw. ihr Gesicht verziehen. Am Schluss des Spots ist ein junges Mädchen zu sehen, das zum ersten Mal ein Stück Milka probiert - mit einem verzücktem Gesichtsausdruck.

Nach dem Start in Frankreich wird der Film in Kürze auch auf dem deutschen Markt zu sehen sein. Danach folgt der Roll-out in weiteren europäischen Ländern wie Italien, Tschechien, Slowakei, den Niederlanden, Spanien, Belgien, Österreich, Slovenien und Kroatien.