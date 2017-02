%%%Berlin sucht für Tegel Projekt neue Agentur%%%

Die Tegel Projekt GmbH kümmert sich in Vertretung des Bundeslandes Berlin um die Nachnutzung des Flughafen Berlin-Tegel, der geschlossen wird. Das Unternehmen will das Flughafen-Gelände zu einem Industrie- und Forschungspark für urbane Technologien, 'Berlin TXL – The Urban Tech Republic', und zu einem Wohnquartier, dem Schumacher Quartier, entwickeln. Dafür sucht Tegel Projekt nun eine Kommunikationsagentur.

Die einzelnen Teilprojekte umfassen folgende Leistungen: Öffentlichkeitsarbeit mit Fokus auf Berlin, nationale und internationale B2B-Marketingkommnikation, Kampagnenkommunikation für öffentliche Großprojekte, Immobilienmarketing sowie Stakeholder- und Krisenkommunikation. Das bislang geplante Jahresbudget liegt bei ca. 200.000 Euro netto (Gesamtwert: 800.000 Euro). Der Vertrag ist zunächst auf sechs Monate begrenzt, kann aber bis zu zwölf Monate verlängert werden.

Ansprechpartner ist Guido Schneider von der Berliner wiechers Beck Gesellschaft von Architekten, die das Projekt Berlin TXL betreut ( ).