%%%Serviceplan gewinnt Capri-Sonne %%%

Die Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH im baden-württembergischen Eppelheim kürt die Münchner Agenturgruppe Serviceplan zur kreativen Leitagentur für Capri-Sonne. Der Dienstleister gewann das Mandat im Pitch und wird sich um die Veränderung der Marke Capri-Sonne zu Capri-Sun kümmern.

Die Umpositionierung verantworten auch die Töchter Mediaplus (betreut die Mediaplanung in Deutschland) und Plan.Net (übernimmt die globale Social Media-Strategie sowie die Online-Mediaplanung). Eine erste Kampagne soll im Frühjahr anlaufen.

Im ersten Schritt ging in der vergangenen Woche die Veränderungen in puncto Design (Gestaltung lag bei der Hamburger Agentur Syndicate Design) und Markenname an den Start. Ziel des 1969 gegründeten Unternehmens ist es, einen international einheitlichen Auftritt als Getränkemarke für die ganze Familie zu schaffen. In den deutschsprachigen Märkten ist die Umstellung von Capri-Sonne auf Capri-Sun bereits angelaufen. Die Produkte des Traditionsunternehmens werden ab Mitte des Jahres weltweit einheitlich unter der Bezeichnung Capri-Sun vermarktet. Die Produkte der Marke sind in 110 Ländern erhältlich.