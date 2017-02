%%%Jägermeister und La Red lassen Chatbot rappen%%%



Die beiden Rapper Eko Fresh und Ali As und ein Chatbot erstellten kurze Rap-Videos, die per Facebook Messenger verschickt werden können (Foto: Jägermeister)

Bereits im vergangenen Jahr rückte der Likörhersteller Mast-Jägermeister SE in Wolfenbüttel mit dem wöchentlichen Content-Format 'Weekly Wahnsinn' die Markenwerte Freundschaft und Gemeinschaft ins Zentrum der digitalen Kommunikation. Mit dem zum Jahresende 2016 lancierten 'Jäm Bot' sollen diese Werte nochmals betont werden. Der Bot fragte dazu im Facebook Messenger mittels künstlicher Intelligenz Informationen interessierter Nutzer ab und erstellte daraus zusammen mit den Rappern Eko Fresh und Ali As persönliche Rap-Videos. Für beide Aktionen zeichnete die Hamburger Digitalagentur La Red verantwortlich.

"Jägermeister steht für Freundschaft. Den Kernmarkenwert digital zu vermitteln und gleichzeitig immer wieder Kommunikationslösungen zu finden, die unsere junge, digital extrem aktive Community überraschen, ist eines der Hauptziele unserer umfassenden digitalen Maßnahmen, die wir zusammen mit La Red entwickeln", sagt Christoph Lange, Manager Global Digital Marketing bei Jägermeister. Felix Jahnen, Head of Global Digital Marketing bei Jägermeister, ergänzt: "Hierbei hat uns auch begeistert, mit einer echten technischen Innovation herauszustechen – denn Marketing, das neue Wege geht, hat Tradition bei Jägermeister. Das ist eindrucksvoll und erfolgreich gelungen."

Herzstück der Kampagne war ein Live-Tag am 6. Dezember 2016 mit Eko Fresh und Ali As im Tonstudio. Dort produzierten sie live – im Zusammenspiel mit dem Bot – Rap-Videos für die Facebook Community von Jägermeister. Die passenden Anlässe für die Nachrichten gab der Chatbot dabei alleine vor: Auf die Freunde anstoßen, sich zum Feiern verabreden oder "dissen". Der Event wurde parallel aus dem Studio via Facebook Live übertragen. Zusätzlich sorgte ein Mix aus Influencer Blog-Posts, Facebook Messenger- und Video-Ads sowie Instagram-Ads für Teilnehmer.

Innerhalb kurzer Zeit verschickten über 20.000 Jägermeister-Fans fast 25.000 Rap-Videos per Messenger. Insgesamt erreichte die Marke mit der Kampagne mehr als 4 Millionen Menschen per Facebook, Messenger, Instagram und Influencer-Blog-Posts.

An der Umsetzung der Kampagne waren, neben La Red sowie Eko Fresh und Ali As, die Filmproduktion blmfilm GmbH, die Musikproduktion German Wahnsinn GmbH und die Knowhere GmbH für die technische Produktion beteiligt.