%%%Provinzial Rheinland und Zum goldenen Hirschen Köln lancieren Relaunch-Kampagne %%%

Unter dem Motto 'Das Leben passiert. Wir versichern es.' zeigt sich ab sofort die Provinzial Rheinland mit Hauptsitz in Düsseldorf im TV. Der Spot bildet den Startschuss der Kampagne, die die neue Leitagentur Zum goldenen Hirschen Köln entwickelte. Seit vergangenem Oktober feilen Kunde und Agentur am neuen Markenauftritt, der mit "frischer Tonalität und modernen Geschichten" den Weg in eine jüngere Zielgruppe ebnen soll. Die Kampagne ist auf zwei Jahre ausgelegt. Zum Maßnahmenpaket gehören neben dem zugehörigen TV-Spot, der auf allen reichweitenstarken Sendern läuft, auch Print-, Online- und Social Media-Aktionen.

"Die Notwendigkeit und Vorteile unserer Produkte und Dienstleistungen zu zeigen, aber dabei gleichzeitig zeitgemäß und auf Augenhöhe zu kommunizieren, das sind die größten Herausforderungen, denen sich die Marke stellen muss", weiß Nina außerdem, Bereichsleitung Marketing bei der Provinzial Rheinland Versicherung AG. "Die Zielgruppe von heute will nicht entmündigt werden durch einen Schutzengel, der vor den kleinen und großen Missgeschicken des Alltags beschützt. Wir wissen alle, dass immer wieder mal etwas passiert. So ist das Leben. Das können auch wir nicht verhindern – aber versichern."

Der neue Markenauftritt stellt anstelle des Schadensfalls den Moment danach in den Fokus: die Normalität, die sich nach der Abwicklung des Versicherungsfalles einstellt. Vom Relaunch sind auch das Corporate Design und der Schutzengel betroffen. Letztgenannter wird von der beobachtenden Randfigur zum aktiven Erzähler des Spots. Er führt durch die Szenarien und erklärt dem Zuschauer, welche Missgeschicke passiert sind.

"Wir sprechen über Ereignisse, die jeder Haushalt kennt: der Kratzer im Parkett, der Hund, der den unbeobachteten Moment nutzt oder die Parklücke, die doch kleiner war als gedacht", erklärt Jost Köllner, Geschäftsführer Zum goldenen Hirschen Köln. "Dabei ist das Kopfkino unser stärkster Treiber. Schließlich hat jeder seine ganz eigenen Erfahrungen, auf die er bei dieser Kampagne zurückgreifen kann." Christian Hullmann, Creative Direktor bei Zum goldenen Hirschen Köln, ergänzt: "Eine schnelle und zuverlässige Schadensregulierung – das ist es, worum es den Kunden geht. Wir möchten keine 'Happy Family' zeigen, die trotz Wasserschaden selig grinst, sondern die normalen Menschen, die ihr Leben nach dem Schadensfall möglichst schnell und stressfrei weiterführen."

Auf Agenturseite sind neben Köllner und Hullmann auch Philipp Keller (Geschäftsführer Kreation), Markus Smak (Senior Art Direktor), Helene Breer (Junior Account Manager) und Cora Pulow, (FFF/Artbuying) zuständig. Ansprechpartner auf Unternehmensseite ist zudem Susanne Timmann, Referentin Strategisches Marketing.