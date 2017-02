%%%Arla, Wieden + Kennedy und Being There motivieren mit Skyr im TV%%%



Die Isländerin Kristín plant eine Inselumrundung mit dem Fahrrad (Foto: Screenshot YouTube/ArlaDeutschland)

Das schwedisch-dänische Molkereiunternehmen Arla Foods mit hiesigem Sitz in Düsseldorf startet unter dem Motto 'Was immer dich bewegt, Arla Skyr bringt dich weiter' eine TV-Kampagne für das Milchprodukt Skyr. Die neue Markenkampagne ist im TV und Internet zu sehen. Diese soll, inspiriert durch das Lebensgefühl der Isländer, zeigen, wie Willensstärke, Optimismus und Arla Skyr dabei unterstützen, Ziele zu erreichen. Agenturseitig waren Wieden + Kennedy und Being There, beide Amsterdam, an Bord.

Der TV-Spot begleitet die Isländerin Kristín bei ihrem Vorhaben, die Heimatinsel Island auf dem Fahrrad zu umrunden. Auf der Karte zeigt sie die geplante Strecke um die Insel und radelt anschließend in winterlicher Montur über eine schneebedeckte Straße. Zur Vorbereitung nimmt Kristín gemeinsam mit ihrer Familie eine Portion Arla Skyr zu sich.

"Sympathisch, bodenständig, aktiv – und ein kleines bisschen verrückt. Mit diesen positiven Eigenschaften, die Island und seine Bewohner so einzigartig machen, wollen wir Arla Skyr emotional aufladen", erklärt Anna Rabanus, Brand Managerin für Arla Skyr bei Arla Foods. "Unser Ansporn ist es, Verbrauchern nicht nur ein gut schmeckendes Produkt anzubieten, sondern sie damit gleichzeitig zu motivieren, ihre persönlichen Ziele zu verfolgen."

Seit der Markteinführung im Sommer 2015 ist Arla Skyr nach eigenen Angaben die Nummer 1 unter den Innovationen bei Molkereiprodukten. "Wir wollen diese starke Position in 2017 optimal nutzen, um die Markenbekanntheit des Produkts weiter zu steigern und neue Käufer hinzu zu gewinnen. Dabei setzen wir vor allem auf unseren Werbespot, Produktneuheiten sowie weitere aufmerksamkeitsstarke Kommunikationsaktivitäten", unterstreicht Elise Bijkerk, Senior Director Milk & Yogurt Category bei Arla Foods Deutschland. "Im Lebensmitteleinzelhandel konnte sich Arla Skyr in den vergangenen zwei Jahren bereits als wichtiger Wachstumstreiber in der Kategorie Quark etablieren. Diesen Erfolg werden wir in den kommenden Monaten weiter ausbauen und den Markt auf diese Weise weiter vorantreiben." Beim Produktlaunch in Deutschland im vergangenen Jahr zeichnete die Hamburger Agentur Brawand Rieken verantwortlich, die beim aktuellen Werbeaufschlag nicht involviert war.