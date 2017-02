%%%Leo Burnett bereichert Museum in New York%%%

Die Publicis -Agentur Leo Burnett kommt ins Museum: genauer gesagt die Arbeit 'Hands' für den Leo-Burnett-Kunden McDonalds - sie wird Teil der dauerhaften Kollektion im Poster House Museum in New York.'Hands' wird neben andern Werbe-Postern und Print-Ads aus zeitgenossischer Kunst und Design ausgstellt. Für Leo Burnett ist es das erste Mal, dass eine Arbeit in einem Museum ausgestellt wird. Der Künstler von 'Hands' ist Guido Daniele. Die McDonalds-Kampagne erschien im September 2016.