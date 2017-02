%%%TAS Emotional Marketing mit zweistelligem Umsatzplus, aber ohne GF Martin Kang%%%

Die Essener Agentur für Marken- und Erlebniskommunikation TAS Emotional Marketing erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Honorarumsatz von über 4 Mio. Euro und erzielte somit eine Steigerung von 25 Prozent. Neu auf der Kundenliste stehen Allbau, Brenntag, congstar, Duisport, Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017, Hisense, Kliniken Essen Mitte, Schmitz Cargobull, Toyota und Under Armour.

"Rückblickend bescherte uns der Gewinn einer Vielzahl von neuen Kunden auf nationaler und internationaler Ebene ein sehr positives Geschäftsjahr. Wir freuen uns 2017 an den Erfolg anknüpfen und unsere Position auf dem Markt weiter ausbauen zu können", sagt TAS-Geschäftsführer und Gründer Thomas Siepmann.

Im Auftrag des Duisport zeichnete die Agentur beispielsweise für die Umsetzung des 300. Geburtstags verantwortlich. In diesem Zuge wurde die Duisburger Mercatorinsel zur Veranstaltungslocation verwandelt. Auch die 125-Jahre-Jubiläumsfeier von Schmitz Cargobull im September 2017 wird TAS gestalten.

Für 2017 stehen außerdem Schritte in der Entwicklung der integrierten Agenturaufstellung auf dem Plan. Zudem sind weitere Etat-Gewinne und Personalmeldungen zu erwarten. Unter letztgenanntes fällt auch der Abgang von Martin Kang. Er stieg in 2015 als geschäftsführender Gesellschafter bei der 75-köpfigen Agentur ein. Damit sitzt Siepmann wieder alleine in der TAS-Geschäftsführung. Auf Anfrage bei der Agentur heißt es, Kang sei aus persönlichen Gründen zurück nach Frankfurt gegangen. In der Bankenmetropole zeichnet er laut seinem Xing-Profil seit 2016 als Gründer und Eigner der Beratungsfirma K-Life.