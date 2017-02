%%%Offiziell: Kolle Rebbe geht bei TUI Cruises an Bord%%%

Als neue Leadagentur von TUI Cruises in Hamburg wird sich Kolle Rebbe um die Entwicklung und Aussteuerung von Dachmarken- und Abverkaufskampagnen für die Mein Schiff-Flotte kümmern. Nachdem 'new business' bereits darüber berichtet hatte, folgte heute eine offizielle Bestätigung. Die Hamburger Agentur, die seit 2011 auch Leadagentur von TUI Deutschland ist, sicherte sich den Etat nach einem mehrstufigen Auswahlprozess, der von der Hamburger Marketing-Beratung cherrypicker begleitet wurde. Damit löst Kolle Rebbe den bisherigen Etathalter VSF&P ab.

Erste Ergebnisse der Zusammenarbeit werden spätestens ab Mitte des Jahres zu sehen sein, zur Taufe des neuen Flottenmitgliedes 'Mein Schiff 6' am 1. Juni.

Bei TUI Cruises sind Michael Baden (Director Marketing), Florian Schramm (Classic Marketing & Corporate Identity) und Nicola Hannappel (Brand Management & Innovation) verantwortlich.

Bei Kolle Rebbe kümmern sich Ralph Poser (GF Strategie), Oliver Ramm (Leitung Kreation) und Lennart Wittgen (Leitung Beratung) um den Etat.

TUI Cruises wurde im April 2008 gegründet. Die Kreuzfahrtmarke richtet sich an den deutschsprachigen Markt. Das Unternehmen ist ein Joint Venture der TUI AG aus Hannover und der Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean Cruises Ltd. mit Sitz in Miami.