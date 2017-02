%%%Media Markt und Zum roten Hirschen feiern ersten Kundenclub-Geburtstag mit einer Kampagne%%%

Nachdem im Februar 2016 bundesweit der Media Markt Club an den Start ging, verzeichnet das Loyalty-Programm des Ingolstädter Elektrofachhändlers bereits über zwei Millionen Mitglieder. Gefeiert wird der erste Club-Geburtstag mit einer Kampagne, die im TV zu sehen ist sowie, Print-, Radio-, PoS- und Social Media-Aktionen umfasst. Außerdem hat das Unternehmen das gesamte Phantasialand in Brühl bei Köln exklusiv für seine Clubmitglieder am 25. März gemietet. Für die Maßnahmen zeichnet die eigens für den Kunden gegründete Stammagentur Zum roten Hirschen in München verantwortlich.

Die Geburtstagskampagne ist zweistufig. In der ersten Phase steht die Bewerbung des Clubs und seiner Vorteile inklusive des Events im Phantasialand im Vordergrund. Bis zum 24. Februar 2017 haben Clubmitglieder die Chance, unter www.mediamarkt.de/club Eintrittskarten zu gewinnen. In der zweiten Phase liegt der Fokus auf Produktangeboten anlässlich des Clubgeburtstags.

Getreu dem Motto 'Hauptsache ihr habt Spaß!' stehen im Club nicht Preis- und Rabattangebote im Fokus, sondern Sofort-Vorteile wie eine verlängerte Umtauschzeit und digitale Kassenzettel, Events sowie Gewinne und Überraschungen. Zu den zurückliegenden Highlights zählen Ticketverlosungen für Fußball-Bundesligaspiele und ein Konzert von Andrea Berg im August 2016. "Wir freuen uns sehr, dass der Club bei unseren Kunden so gut ankommt und sich dies auch in relevanten Kennzahlen widerspiegelt. Wir führen den Erfolg vor allem auf die Kombination konkreter Sofort-Vorteile, regelmäßiger Incentives und emotionaler Faktoren wie lokale Events, Gewinnspiele und 'money can’t buy'-Aktionen zurück", sagt Thomas Hesse, Marketingleiter Media Markt Deutschland. Die Zahlen zeigen, dass Clubmitglieder häufiger bei Media Markt kaufen als Nicht-Mitglieder und zudem mehr Geld ausgeben: Während Kunden im Durchschnitt 3,3 Einkäufe im Jahr bei Media Markt tätigen, kommen Clubmitglieder auf durchschnittlich 4,7 Einkäufe pro Jahr. Der durchschnittliche Warenkorbwert von Clubmitgliedern liegt 57 Prozent über dem Wert, den Nicht-Mitglieder im Schnitt erzielen. In Summe geben Clubmitglieder im Jahr dadurch doppelt so viel bei Media Markt aus wie Kunden ohne Clubkarte. Insgesamt werden bereits 18 Prozent der Media Markt-Umsätze über Mitglieder des Programms generiert.