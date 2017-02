%%%dan pearlman und Berlin werben für kostenfreie Sprachkurse für Geflüchtete%%%



Die Kommunikationskampagne zum Projekt 'Sprache verbindet. Berlin vereint.' wurde von der Berliner dan pearlman Gruppe und den Kreativen von spring Brand Ideas konzipiert und umgesetzt

Berlin startet eine Kampagne, die auf ein spezielles Angebot für geflüchtete Menschen aufmerksam macht: Die kostenlose Teilnahme an Deutschkursen in zwölf Berliner Volkshochschulen – unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Die crossmediale und multilinguale Kampagne wirbt in den kommenden 14 Tagen unter dem Claim 'Sprache verbindet – Berlin vereint' in der Spreemetropole für die kostenlosen Deutschkurse. Dahinter stehen, stellvertretend für die fast 9.500 Menschen, die im vergangenen Jahr 2016 bereits an den Kursen teilgenommen haben, die authentischen Geschichten von sechs Menschen, die in Berlin eine Anlaufstelle für ein neues Leben gefunden haben. Sie schildern, was es für sie bedeutet hat, die deutsche Sprache zu erlernen und rufen dazu auf, es ihnen gleich zu tun.

Die Kommunikationskampagne zum Projekt wurde von den Berliner Agentur dan pearlman und seiner Tochter spring Brand Ideas konzipiert und umgesetzt. Im vergangenen Sommer setzte sich spring Brand Ideas im Pitch um den Etat der be berlin-Hauptstadtkampagne von Berlin Partner durch.

