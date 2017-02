%%%Huth + Wenzel wird Lead-Agentur des Rhein-Main-Verkehrsverbunds%%%

Huth + Wenzel wird die neue Lead-Agentur des Rhein-Main-Verkehrsverbunds. Die Frankfurter Agentur setzte sich im Pitch gegen vier Mitbewerber durch. Der RMV hatte zuvor über eine europaweite, öffentliche Ausschreibung seinen Lead-Etat ausgeschrieben (siehe hier). Erste Projekte der neuen Zusammenarbeit sollen so schnell wie möglich in die Umsetzung gehen.



Huth + Wenzel-Geschäftsführer Andreas Liehr: "Wir freuen uns auf eine tolle Aufgabe. Denn für eine Marke zu arbeiten, die in Rhein-Main jeder kennt und die mehr als fünf Millionen Menschen verbindet, ist schon etwas ganz Besonderes."



Der Rhein-Main-Verkehrsverbund ist ein Verkehrsverbund des öffentlichen Nahverkehrs im Rhein-Main-Gebiet. Er hat seinen Sitz in Hofheim am Taunus im Main-Taunus-Kreis. Geschäftsführer sind Prof. Knut Ringat (Sprecher der Geschäftsführung) und Dr. André Kavai.

