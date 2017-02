%%%EOS und La Red sind 'auf Inkasso Art' im Internet zu sehen%%%



EOS inszeniert das Thema Inkasso mit einem Augenzwinkern im Internet (Foto: EOS)

Der Hamburger Anbieter von Finanzdienstleistungen EOS startet im Internet mit einer Kampagne unter dem Motto 'Auf Inkasso Art'. Das zur Otto Group gehörende Unternehmen lanciert in diesem Zuge drei Video-Clips und eine Kampagnenwebsite, die mit einem Augenzwinkern das Thema Inkasso aufgreifen. Produziert wurden die Spots unter Federführung der ortsansässigen Agentur La Red.

Mit der Botschaft "Du weißt, was du zu tun hast" startet einer von drei Viral-Clips mit einer rauchigen Stimme. Die Spots sind auf Facebook und YouTube zu sehen. Die Filme greifen Vorurteile gegenüber der Inkassobranche auf, die auf der Kampagnenwebsite widerlegt werden. Ziel ist es, das Tabu-Thema Inkasso zum neutralen Gesprächsgegenstand zu machen.

"Mit den Spots haben wir Imagefilme für seriöses Inkasso produziert", sagt Klaus Engberding, Vorsitzender der Geschäftsführung der EOS Gruppe. "Wir übernehmen damit Verantwortung für die Professionalität unserer Branche."

Lara Flemming, Head of Corporate Communications & Marketing der EOS Gruppe, ergänzt: "Statt auf trockene Information setzen wir auf charmante, kurze Geschichten. Wir zielen ganz bewusst mitten hinein in die Klischees und Vorurteile, nehmen sie auf und lösen sie in den Filmen mit einem sympathischen Augenzwinkern auf." Deutlich zu machen, wie Inkasso wirklich sei, sei allerdings nur eines der Kampagnenziele. Die Kampagne sei auch als Dialogangebot zu verstehen. Nach dem Motto "miteinander reden statt übereinander" wolle EOS transparent über seine Arbeit sprechen und sich öffnen. Das Unternehmen ging 1974 aus der Otto-Rechtsabteilung als Deutscher Inkasso-Dienst hervor. Heute ist die EOS Gruppe mit mehr als 60 operativen Unternehmen und rund 8.000 Mitarbeitern in über 25 Ländern vertreten.