%%%Publicis legt Shopper-Marketing-Töchter zusammen %%%

Die französische Agentur-Holding bzw. deren Tochter in Großbritannien, Publicis Communications, hat bekannt gegeben, dass sie ihre Shopper-Marketing-Töchter in London zu einer Unit fusionieren wird. Arc, die im April hinzugekaufte Agentur Vivid Brand sowie Saatchi X werden zukünftig unter dem Namen Arc auftreten.



Chef der neuformierten Agentur wird Gideon Karmiloff, derzeit noch Managing Director bei Vivid Brand. Mit 70 Beschäftigten wird die neue Unit auch klassischen Network-Agenturen de Publicis-Holding in Großbritannien wie Publicis London, Leo Burnett und Saatchi & Saacthi unterstützen.



Vergleichbare "Struktur-Bereinigungen" sind auch in weiteren europäischen Märkten zu erwarten, in denen Publicis mit diversen Units unter unterschiedlichen Namen im gleichen Geschäftsfeld operiert.