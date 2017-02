%%%Saint Elmo's gestaltet Kommunikationsauftritt der CSU%%%

Die Agentur Saint Elmo's in München hat den neuen Kommunikationsauftritt der CSU entwickelt. Mit dem Claim 'Klar für unser Land' und einer neuen Grafiksprache konzentriert sich das Gestaltungskonzept auf das Wesentliche. In der gesamten Kommunikation ist die CSU nicht mehr nur Absender. Das Logo rückt näher an die Aussagen heran und wird Teil der Botschaft. Die Schlüsselelemente Löwe und Raute wurden im Logo beibehalten und optimiert.

Neben der Schaffung eines klaren Markenbildes ist ein wichtiger Teil der Aufgabe, das Konzept den Anforderungen der verschiedenen Parteiebenen gerecht werden zu. In einem Web-to-Print Portal werden die Werbemittel zur Verfügung gestellt.

Saint Elmo's wird auch Aufgaben im Rahmen des Walhkampfes zur Bundestagswahl übernehmen.