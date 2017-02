%%%ARD-Rundfunkanstalten lassen um 12-Millionen-Euro-Media-Etat pitchen%%%

Insgesamt sieben Rundfunk-Unternehmen suchen gemeinsam drei Agenturen für ihre Media-Dienstleistungen. Auftraggeber sind der Bayerische Rundfunk in München, Mitteldeutscher Rundfunk in Leipzig, Südwestrundfunk in Stuttgart, Westdeutscher Rundfunk in Köln, Deutschlandradio in Köln, ARD Programmdirektion in München und ARD-Werbung Sales & Services GmbH in Frankfurt. Die einzelnen Anbieter werden vom Bayerischen Rundfunk vertreten. Der Auftrag umfasst sowohl nationale (ARD-Programmdirektion und ARD-Werbung Sales & Service) als auch landesweite Kampagnen für die Landesrundfunkanstalten.

Der zu vergebende Vertrag ist für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2019 angelegt. Das jährliche Mindestauftragsvolumen umfasst ca. 12 Millionen Euro, davon entfallen 3 Millionen Euro auf Gegengeschäfte.

Interessierte Agenturen können sich noch bis zum 17. März 2017 um das Mandat bemühen (Kontakt: ).

Ein Großteil des ausgeschriebenen Etats wird aktuell von der Mediaagentur pilot Hamburg betreut. Dies betrifft die Budgets vom Bayerischen Rundfunk, Mitteldeutschen Rundfunk und der ARD (siehe dazu 'Pilot verteidigt ARD-Etats und gewinnt MDR hinzu').