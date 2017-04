%%%Deutsche Bahn sucht Betreuer für den Bereich Corporate Design%%%

Für die Weiterentwicklung und Betreuung der Corporate Identity und des Corporate Designs ist die Deutsche Bahn AG auf der Suche nach externer Hilfe. Die Agentur soll bei der Gestaltung, Implementierung und Koordination eines konsistenten Erscheinungsbildes der DB-Fachabteilung Konzernkommunikation und -marketing zur Seite stehen. Zentrale Aufgaben sind dabei Entwicklung, Dokumentation und Sicherung der Qualität des Markenauftritts der DB bis zu deren didaktischer Vermittlung. Dies geschieht zum Beispiel auf dem Online-Marketingportal www.deutschebahn.com/marketingportal, auf dem der DB Konzern seinen Markenauftritt dokumentiert. Die Website ist als Open Source-Plattform angelegt und somit freizugänglich.

Das Mandat, das zunächst für 48 Monate angelegt ist, ist in zwei Lose unterteilt. Bewerbungen können bis zum 8. Mai eingereicht werden. Mehr dazu lesen Interessierte in der aktuellen Ausgabe von 'new business' (16/2017). Hier geht es zur Bestellung.