%%%MediaMarkt feiert Frohes Nest!%%%



MediaMarkt feiert mit 'Frohes Nest' "nach" Ostern (Foto: MediaMarkt)

Unter dem Motto 'Frohes Nest! Jetzt erst recht!' bietet MediaMarkt, Ingolstadt, nach den Festtagen in jedem gedruckten Prospekt Top-Angebote rund um Smartphones an.

In dem aktuellen Flyer hat der Elektrofachhändler ein klingelndes Osterei in Form von insgesamt 1.000 kostenlosen Smartphones des Modells 'P10' von Huawei „versteckt“. Die Chance eines zu finden liegt bei 1:20.000. Wer eine komplett in Gold gefärbte Seite mit dem Modell 'P10' von Huawei „findet“, zählt zu den Gewinnern.

Bis spätestens 29. April 2017 kann das 'Huawei P10' gegen Vorlage des Originalprospekts, der von der Münchner Agentur Zum roten Hirschen produziert wurde, bei MediaMarkt abgeholt werden.