Campari Deutschland schaut sich unter Digitalagenturen um

Der Spirituosenanbieter Campari Deutschland sondiert Digital- und Social Media-Agenturen. Das Auswahlverfahren befindet sich nach unserer Information in einem frühen Stadium. Eine Anfrage von 'new business' bei dem Münchner Unternehmen blieb unbeantwortet. Unsere Recherchen zeigen, dass Campari Deutschland bislang nicht mit einer spezialisierten Agentur kooperierte, bei der digitale und Social Media-Aufgaben gebündelt liegen. Vielmehr verlängern Agenturen, die integrierte Kampagnen oder promotionale Aktivitäten entwickeln, ihre Arbeiten z.T. in die sozialen Medien. Im vergangenen Jahr hatten die Werbeagenturen LLR, Hamburg, und FJR, München, integrierte Auftritte für Marken des Unternehmens entwickelt (LLR: Campari, FJR: Averna).

Ein Campari Deutschland-Betreuer, der noch am ehesten in das 'digital & social'-Raster passt, ist die Hamburger Agentur Havas Beebop. Sie kümmert sich um Molinari Sambuca und Hendrick' Gin, und zwar was die Belange Ambient und Social Media angeht.

