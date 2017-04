%%%Rewe und thjnk starten Kampagne "Der günstigste Werbespot des Jahres"%%%



In Hamburg, Berlin, Stuttgart, Köln und Frankfurt hängen Riesenposter mit zweideutigen Werbeaussagen (Foto: Rewe)

Für das Rewe Eigenmarke 'ja!' hat thjnk bei den Produktionskosten den Gürtel enger geschnallt. Nicht, weil dem Lebensmitteleinzelhändler die Marketinggelder ausgegangen sind, sondern um der Kampagne den Stempel "Der günstigste Werbespot des Jahres" aufzudrücken. Die Botschaft: "Wer clever ist, hat mit dem Sparpotenzial des großen „ja!"-Sortiments Spielräume für Luxusmomente."

Aufgabe des Filmteams von Cobblestone war es, auf Mallorca Locations zum Nulltarif zu ergattern. Ob und wie das gelungen ist und kann auf YouTube angeschaut werden.

Eingebettet sind die Spots in einer Rewe-Microsite, die wiederum auf andere Online-Kanäle verweist. Dort lockt ein Gewinnspiel, wobei Teilnehmer auf Facebook ihre Gewinnchancen verbessern können.

In Hamburg, Berlin, Stuttgart, Köln und Frankfurt hängen Riesenposter an stark frequentierten Knotenpunkten. Hier interagieren Standort und Werbeaussage durch ihre Zweideutigkeit und erzeugen einen Spaßfaktor. Etwa wenn es am Campus Westend der Frankfurter Goethe-Universität heißt 'Du bist jung und brauchst das Geld? ja!' oder an der Hamburg Reeperbahn 'Ein prickelnder Abend für 19 Cent? ja!'.

Komplettiert werden die Maßnahmen durch die klassische Platzierung der Werbebotschaften in den Rewe-Märkten, Handzetteln, im Ladenfunk und auf 18/1-Plakatwänden. Die Kampagne läuft vom 18. April bis 13. Mai 2017.