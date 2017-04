%%%New York Festivals: Heimat, BBDO und Grabarz führen Shortlist an%%%

Die Veranstalter des New York Festivals 2017 haben die Shortlist des Kreativ-Wettbewerbs bekannt gegeben. Von den deutschen Einreichern stehen auf der Shortlist folgende drei Agenturen ganz oben: TBWA mit Tochter Heimat (43 Nominierungen), BBDO Germany (30 Nominierungen) und Grabarz & Partner (25 Nominierungen). Welche weiteren Agenturen gute Medaillenchancen beim New York Festival 2017 haben, ist hier auf unserem Schwesterportal Redbox.de zu finden.

Die Awards werden am 18. Mai 2017 im Rose Theater im Time Warner Center in New York City überreicht.