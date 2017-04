%%%Neugründung Lewis Hamburg meldet ersten Kunden%%%



Britta Heer leitet neues Lewis-Büro in Hamburg (Foto: Lewis)

Die PR-Agentur Lewis Hamburg hat den norwegischen Stadtmöbelproduzenten Vestre als Neukunden gewonnen. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Oslo will seine Vertriebsaktivitäten im deutschen Markt mit Lewis weiter ankurbeln. Vestre ist einer von mehreren neuen Kunden der Agentur, die im Oktober mit Britta Heer an der Spitze das Büro eröffnete (international aufgestellt, hat sie hierzulande ihre Zentrale in München). Namen der anderen Kunden werden nicht genannt, es heißt nur: "führende Player aus der Konsumgüterindustrie ebenso wie Marktführer aus der B2B-Branche".

Das Team um Managing Director Heer soll die Stadtmöbel von Vestre mittels PR, Social Media, Bewegtbild und Event ins Gespräch bringen. Als Höhepunkt dieser Aktivitäten ist ein Event in Hamburg am 4. Mai 2017 geplant, zu dem 200 Landschaftsarchitekten erwartet werden. Hier zeigen die Norweger ihre "renommierten Stadtmöbel-Bestseller und die neuesten Kreationen, die von preisgekrönten skandinavischen Designern" entworfen wurden, so Lewis.

"Lewis ist ein toller Partner, der uns mit ungewöhnlichen Ideen strategisch und operativ voranbringt“, kommentiert Kerstin Schmidt, Vertriebs- und Marketingleiterin von Vestre, die Partnerschaft. "Lewis hat eigene Büros in allen Märkten, in denen wir unsere Vertriebsaktivitäten intensivieren wollen, das sind derzeit neben Deutschland u.a. UK, Frankreich und USA. Das macht eine Zusammenarbeit auch perspektivisch auf internationaler Ebene interessant.“