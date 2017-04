%%%Butter entwickelt CD für Verband Druck + Medien Nord-West %%%

Der VDM Nord-West will mit einem neuen Corporate Design sein Image stärken und modernisieren. Ziel der neuen Gestaltung ist es, die strategische Ausrichtung als starker und zukunftsgestaltender Partner widerzuspiegeln. Dafür hat sich der Verband die Düsseldorfer Agentur Butter an die Seite geholt.



Das neue Corporate Design umfasst alle klassischen Disziplinen wie auch digitale Präsentationsanwendungen und das visuelle Auftreten in Sozialen Medien.

Zudem entwickelt Butter gemeinsam mit dem VDM Nord-West ein neues Logo für die Dachmarke und Logos für zwei Submarken. Zentraler Bestandteil der Gestaltungsaufgabe ist es, die Dachmarke VDM Nord-West und ihre Submarken visuell stärker zu einer Markenfamilie zusammenwachsen zu lassen.



Oliver Curdt, Geschäftsführer des VDM Nord-West: "Wir haben uns von Anfang an bei Butter gut beraten gefühlt. Die Agentur hat sich mit unseren Themen auseinandergesetzt und ihren hohen gestalterischen Anspruch schon in diversen Projekte überzeugend unter Beweis gestellt."



Oliver Lehnen, Geschäftsführer und Mitinhaber von Butter: "Wir freuen uns riesig, den VDM Nord-West, den größten Verband der Branche, bei seinen spannenden Aufgaben für die Zukunft unterstützen zu können. Die Digitalisierung der Druck- und Medienindustrie führt zu einem tiefgreifenden Wandel und einer hohen Dynamik. Beides wird in der Kommunikation spürbar werden."



Erste Ergebnisse der Zusammenarbeit sollen im Herbst 2017 zu sehen sein.



Der Verband Druck + Medien Nord-West e.V. (VDM Nord-West) ist der größte Arbeitgeber-, Wirtschafts- und Dienstleistungsverband der Druck- und Medienindustrie in Deutschland. Beheimatet in Düsseldorf, Hamburg und Lünen berät er in juristischen, technischen, betriebswirtschaftlichen, bildungspolitischen sowie ökologischen Fragestellungen und bietet ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsprogramm an.