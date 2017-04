%%%Ministry Group: "Geschäftsmodell ‘Digitalagentur’ ist für uns überholt”%%%



60-köpfige Agenturgruppe Ministry hat sich neu aufgestellt (Foto: Ministry)

Nach 18 Jahren streicht die Hamburger Agentur Ministry das Digitale aus dem Geschäftszweck und wird zur Werbeagentur zwhy. Gleichzeitig bündelt die Holding Ministry Group die Softwareentwicklung in der neugegründeten Napsys GmbH & Co KG. Für Ministry-Gründer und Group-CEO Marco Luschnat ein konsequenter Schritt: “Unsere Tätigkeitsschwerpunkte haben sich in den vergangenen Jahren rasant verändert. Digitale Kommunikation ist keine Einzeldisziplin mehr, sondern selbstverständlicher Teil der Gesamtstrategie. Gleichzeitig stehen wir im Bereich Softwareentwicklung vor immer anspruchsvolleren Herausforderungen in Richtung komplexer Individualprogrammierung. Das Geschäftsmodell ‘Digitalagentur’ als Hybrid zwischen den Welten ist für uns überholt.”

2013 wurde die inhabergeführte Ministry Group gegründet mit dem Zweck, Experten unter einem Dach zu bündeln. Heute können die Kunden der Group neben den Leistungen von zwhy und Napsys auch auf die Kompetenzen der Social Media- und PR-Agentur AntTrail, der Filmproduktion 6ft Rabbit und der Unternehmensberatung Digital Motion zurückgreifen, die alle als GmbHs agieren. Die Ministry Group sieht sich mit 60 Mitarbeitern als einer der Vorreiter der New Work-Kultur in Deutschland.

Zu den Kunden gehören u.a. Procter & Gamble, Sparkasse, Mitsubishi, otto group, Xing und Nikon.