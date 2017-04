%%%Plan.Net Italia beteiligt sich an Develon Digital %%%



Sara Baroni, Geschäftsführerin Plan.Net Italia, und Michele Lorenzi, Geschäftsführer Develon Digital, arbeiten künftig zusammen (Foto: Serviceplan)

Um das Leistungsangebot in den Bereichen digitale Strategieentwicklung sowie Kreation auszubauen, beteiligt sich Plan.Net Italia in Mailand an der zur Develon Gruppe gehörende Digitalagentur Develon Digital, Vicenza. Das Ziel der beiden Agenturen ist es, die digitalen und internationalen Leistungsbereiche des gemeinsamen Kundenstamms, zu dem Unternehmen wie Crédit Agricole, B&B, Burger King und Ducati gehören, zu erweitern. Darüber hinaus soll durch die Partnerschaft innerhalb der nächsten drei Jahre ein Kompetenzzentrum für digitales Marketing in Italien geschaffen werden, das auf Technologie und Data Intelligence zur Unterstützung der strategischen Kommunikation basiert.

"Innovation bedeutet heute, über ein Angebot zu verfügen, das auf einem fundierten Wissen über die Verhaltensweisen der Verbraucher aufgebaut ist. Eine exzellente Technologiekompetenz sowie datengetriebene Insights sind deshalb unerlässlich, um durch ein erfolgreiches digitales Marketing die Verkaufszahlen unserer Kunden zu verbessern", sagt Sara Baroni, Geschäftsführerin von Plan.Net Italia.

"Heute bedeutet eine starke Kompetenz im digitalen Bereich nicht nur, digitale Marketing- und Kommunikationsprozesse zu verstehen, sondern auch mithilfe von Technologie, Daten und Insights den gesamten Kommunikationsprozess einer Marke wirkungsvoller zu gestalten", ergänzt Giovanni Ghelardi, Geschäftsführer von Serviceplan Italia. Mit Develon sei der Dienstleister nun besser aufgestellt, um die Herausforderungen eines Marktes anzunehmen, der sich kontinuierlich weiterentwickelt. "Wir vereinen Strategie, Corporate Identity, Kreativität, Daten, Medien, Digitales und Produktion unter einem Dach und verfolgen dabei ein gemeinsames Ziel: den Wert der Marken und den Umsatz der Unternehmen, die sich für uns entscheiden, zu steigern", so Ghelardi.

Develon Digital ist in den vergangenen 15 Jahren von acht auf 50 Mitarbeiter gewachsen und bietet die Entwicklung von Websitestrategien, Apps, E-Commerce-Lösungen und Digital-Retail-Marketing an. Lorenzo Gottin, Gründer von Develon Digital, sowie Geschäftsführer Michele Lorenzi öffnen sich nun der Serviceplan Gruppe, um die eigenen Kunden durch die Zusammenarbeit mit der inhabergeführten Agentur und ihren mehr als 35 Standorten international besser betreuen und ihnen entsprechende Leistungen anbieten zu können.