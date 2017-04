%%%McCann Worldgroup verpasst der Aldi Nord-Website einen neuen Anstrich %%%



Aldi Nords neuer Webauftritt soll das angestoßene Modernisierungsprinzip der Unternehmensgruppe widerspiegeln (Foto: Screenshot/aldi-nord.de)

Aldi Nord in Essen hat seinen Onlineauftritt aufgefrischt. Auf der neu gestalteten Webseite sollen sich Kunden ab sofort besser zurecht finden. Für die Inhalte zeichnete The Back Room McCann, die Customized Agency von McCann Worldgroup mit Zentrale in Düsseldorf, verantwortlich. Um die Gestaltung, die IT und die technische Umsetzung kümmerte sich die Digital-Schwesteragentur MRM McCann in Frankfurt.

"Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden im Netz abholen und ihnen mit der benutzerfreundlichen Webseite und vielen Informationen zu den Produkten vorab die Kaufentscheidung so einfach wie möglich gestalten", sagt Astrid Steckel, Marketingbeauftragte Digital bei Aldi Nord. Wie das Unternehmen erklärt, spiegelt die neue Webseite das angestoßene Modernisierungsprinzip wider. "Neben der einfachen Handhabung der neuen Website stellt die komplett überarbeitete technologische Basis zudem die Weichen für die weiteren Schritte im Digitalbereich", so die bei Aldi Nord verantwortliche IT-Projektmanagerin Nicole Ignaciuk.

Die neue Aldi Nord-Website soll für Informationen, Service und Transparenz stehen. Mittels der aktualisierten Struktur der Seite gelangen Interessierte nun einfacher zu detaillierten Beschreibungen der Artikel und Angeboten. Zudem werden sowohl am Computer als auch dem Smartphone und dem Tablet ab sofort aktuelle und kommende Aldi Nord-Magazine neu dargestellt. Unter dem Menüpunkt 'Themenwelten' wird darüber hinaus Wissenswertes aus den Bereichen Wein, Obst und Gemüse sowie Kaffee und Tee vorgestellt.

The Backroom McCann ist die eigens für den Kunden Aldi Nord in 2016 lancierte Customized Agency. Dem Start ging der Aldi Nord-Etatgewinn von McCann Worldgroup Ende 2015 voraus. Die Führung liegt bei Dirk Göbel, Beratung, und Michael Funk, Kreation. Mehr über den Start von The Backroom McCann lesen Interessierte hier.