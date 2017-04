%%%'Frankfurter Allgemeine Woche' und Scholz & Friends feiern ersten Geburtstag mit Kampagne%%%

Zum einjährigen Bestehen der 'Frankfurter Allgemeine Woche' ('F.A.Z. Woche') startet mit der Ausgabe vom 21. April 2017 eine mehrwöchige Geburtstagskampagne mit Maßnahmen im Handel, mit TV- und Hörfunk-Spots, Anzeigen und digitalen Werbemitteln sowie einer redaktionellen Serie. Die Gestaltung der TV- und Funk-Aktionen lag bei der Commarco-Tochter Scholz & Friends mit Zentrale in Berlin.

Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der 'F.A.Z.', sagt: "Mit der 'Frankfurter Allgemeinen Woche' haben wir im vergangenen Jahr ein komplett neues Angebot für Leserinnen und Leser geschaffen, die unsere journalistische Qualität schätzen, aber nicht die Zeit haben, sich täglich der Zeitungslektüre zu widmen. Daran möchten wir in diesem Jahr anknüpfen und die nachhaltige Verankerung des Magazins im wettbewerbsintensiven Markt der Wochenzeitschriften weiter vorantreiben."

Im Rahmen der Kampagne erhöht die 'F.A.Z. Woche' ihre Auflage auf rund 240.000 Druckexemplare. Ein Teil der Aboauflage von 'F.A.Z.' und 'F.A.S.' enthält in den Ausgaben 17 bis 19 die 'F.A.Z. Woche' als zusätzliche Beilage. Seit dem Start der 'F.A.Z. Woche' im April 2016 steigen nach eigenen Angaben Interesse und Bekanntheitsgrad des Wochenmagazins der 'F.A.Z.' stetig an. Das Magazin richtet sich vor allem an jüngere Leser mit einem breiten Interessenspektrum und hohem Informationsbedürfnis. Seit dem Markteintritt vor einem Jahr ist die verkaufte Auflage kontinuierlich gestiegen und liegt aktuell bei ca. 50.000 Exemplaren. Rund 25.000 Leser nutzen die unterschiedlichen Angebote und beziehen die Woche regelmäßig. 60 Prozent der Abonnenten konnten mit dem Wochenmagazin wieder oder neu für die Marke 'F.A.Z.' gewonnen werden. Von den Neukunden ist rund die Hälfte jünger als 40 Jahre. Die 'F.A.Z. Woche' liefert Berichte und Hintergründe zu Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Wissen in kompakter Form. Tiefgreifende Analysen und Kommentare der Redaktion ergänzen das Informationsangebot und sorgen für Orientierung im tagesaktuellen Nachrichtenstrom. Das Wochenmagazin bietet somit einen Überblick über die relevantesten Themen der letzten Tage.