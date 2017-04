%%%Souvenirs, Souvenirs – Ogilvy und Fraport werben für Produkte "Made in Germany"%%%



16 verschiedene Plakate wurden speziell auf die Interkont-Zielgruppen produziert (Foto: Ogilvy & Mather Frankfurt)

Shoppen am Flughafen, wenn die Zeit ansonsten nicht ausreicht – Ogilvy & Mather Frankfurt und die Fraport AG wollen diesen Service publik machen. Und weil, so die Werber, vor allem chinesische Touristen Produkte aus Deutschland mit dem Label 'Made in Germany' als Mitbringsel schätzen, hat die Agentur eine bilinguale Kampagne entwickelt.

16 verschiedene Plakate wurden speziell auf die Interkont-Zielgruppen (Asien, China, Russland und USA) zugeschnitten und sind im gesamten Bereich des Airports zu sehen. Auf Englisch und Chinesisch erzählen sie die Entstehungsgeschichten von bekannten Produkten wie der Currywurst, der Füllfederhalter oder der erzgebirgischen Handwerkskunst in Kombination mit Landschaftsaufnahmen und Product Shots inklusive Verweis auf die 300 Shops des Airport Retailing direkt im Flughafen.

Entlang der Passenger Journey gibt es zudem lebensgroße Statuen deutscher Berühmtheiten wie Albert Einstein. Großleinwände mit typischen Sehenswürdigkeiten, wie dem Brandenburger Tor, bieten eine Kulisse für Selfies und komplettieren die Ambient-Maßnahme. Wer für mindestens 100 Euro in den Duty Free-Shops einkauft, kann sich auf ein außergewöhnliches Souvenir freuen: ein Stück echte, deutsche Autobahn.

Die Selfie-Kulisse Schloss Neuschwanstein (Foto: Christian Christes)

Dr. Thomas Frank, Senior Manager Sales & Communication Retail, Fraport AG: "Unsere Passagiere beschäftigen sich entlang der Reisekette gerne mit der Werbung für die im Shop angebotenen Produkte. Wenn wir der Welt mit der Aktion zeigen können, dass 'Made in Germany' nicht nur für Qualität, sondern auch für Spaß steht, umso besser."

Ogilvy & Mather Frankfurt arbeitet seit Juli 2013 für die Fraport AG. Für die Kreation der aktuellen Kampagne verantwortlich sind: Christian Kuzman (Art Director), Meike Griffith (Copywriter), Nadine Dietsch (Account Executive), Michael Fucks (Management Supervisor) und Natalie Hergenhan (Art Buyer).