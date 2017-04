%%%KW43 Branddesign verpasst Radsport-Marke neues Designkonzept%%%





KW43 Branddesign hat für den schwäbischen Hersteller von Radbekleidung everve ein umfassendes Designkonzept entwickelt.

Die Corporate Identity inklusive Re-Naming und neuem Corporate Design wurden zum Start der Radsport-Saison nun öffentlich vorgestellt. Der neue Kunstname setzt sich aus "ever" (= immer) und "Verve" (= Schwung, Elan, Rasanz) zusammen und löst den alten, französisch klingenden Markennamen 'Leverve' ab. Auch dem neuen Unternehmensleitsatz "Erhalte dein Momentum" liegt dieser Leitgedanke zugrunde.

Auf dem firmeneigenen Webshop – everve bietet seine Produkte ausschließlich online an – sorgen die rotierende Buchstaben "e" im Logo für Aufmerksamkeit. Als Eye-Catcher in allen Medien sowie auf Produkten und Verpackungen spielt neben dem Logo auch eine eigene Headline-Font mit dem zentralen Stilelement. Prof. Rüdiger Goetz, Geschäftsführer Kreation bei KW43 Branddesign: "Wir haben den Marken-Relaunch bis ins kleinste Element an die zentrale Idee gekoppelt und lassen das Momentum so lebendig werden. Durch die Reduktion des visuellen Kerns der Marke auf einen Schriftzug, wird nicht nur der neue Name optimal penetriert und erhält die nötige Aufmerksamkeit, sondern gleichzeitig auch das Leistungsversprechen der Marke in der Namensbedeutung und typographischer Umsetzung konzentriert und effektiv transportiert."

Den Auftrag konnte sich die Grey-Tochter ohne Pitch sichern. "Die Expertise, die KW43 Branddesign bei anderen Sportmarken wie Rotwild oder Ergon unter Beweis gestellt hat, sowie die große Fahrrad-Affinität haben uns überzeugt", so Dr. Stephan Wolfer, Geschäftsführer und Gründer von everve.