%%%FAMAB zieht sich vom Umsatz-Ranking Live-Kommunikationen zurück%%%

Der Vorstand des FAMAB Kommunikationsverband e. V. hat sich dazu entschlossen, das Umsatz-Ranking der Live-Kommunikationsagenturen, das bislang in Kooperation mit 'W&V' und 'Horizont' veröffentlicht wurde, nicht weiter zu unterstützen. Der Fachverband vertritt Unternehmen im Veranstaltungswesen wie Messebauer, Marketing- und Event-Agenturen, Messe-Architekten und –designer, Eventcatering-Unternehmen sowie jeweils deren Fach-Zulieferanten.

Die Gründe für die Entscheidung nennt der FAMAB in einem offenen Brief an die Kooperationspartner. Darin heißt es unter anderem: "Über Rankings an sich mag man gerne und viel streiten. Ob und für was diese sinnvoll sind, kann ebenfalls lange erörtert werden, ohne je auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Gleichwohl sind unserer Meinung nach einige Mindestanforderungen an Rankings zu stellen: Zum einen sollten sie sinnhaft sein. Vor allem in Bezug auf die als rankingrelevant bestimmten Faktoren. Darüber hinaus sollten Rankings nachvollziehbar sein. Ohne großen Aufwand und Vorkenntnisse sollte sich Fachleuten und Laien erschließen, wer da gerankt wurde und warum. Letztlich sollte ein Ranking repräsentativ sein, also die tatsächlichen Gegebenheiten am Markt widerspiegeln.

Nach kritischer Prüfung müssen wir konstatieren, dass das Umsatz-Ranking der Live-Kommunikationsagenturen keinem dieser Ansprüche genügt. Und nach langer Diskussion im Verband sehen wir auch keinen Weg, den wir aufwandsseitig für realisierbar halten, der zu einer deutlichen Verbesserung führen würde."